Zorla kadın kıyafeti giydirip "Özür dilerim" dedirttiler: 6 kişi yakalandı

Terörsüz Türkiye için yasa teklifi Meclis'te

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Olaya karıştıkları belirlenen Ö.C., B.E., İ.K., E.Ö., D.Y. ve E.S. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ormanda Ö.A.'ya baskı yaparak özür dileten saldırganlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yayılın videoda Ö.A.'nın, "Alkollüydüm, en yakın arkadaşımın karısıyla birlikte oldum. Özür dilerim, pişmanım, şeytana uydum" dediği görüldü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Ö.A. isimli kişinin, yakın arkadaşının eşiyle birliktelik yaşadığı iddiası üzerine bir grup harekete geçti. Şüpheliler, alıkoydukları Ö.A.'ya zorla kadın kıyafetleri giydirerek ormanlık alana götürdü.