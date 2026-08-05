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Zorla kadın kıyafeti giydirip "Özür dilerim" dedirttiler: 6 kişi yakalandı

Zorla kadın kıyafeti giydirip "Özür dilerim" dedirttiler: 6 kişi yakalandı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yasak aşk yaşadığını iddia ettikleri kişiyi ormanlık alana kaçırıp video kaydıyla şantaj yapan 6 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla adliyeye sevk edildi.

Zorla Kadın Kıyafeti Giydirdiler

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Ö.A. isimli kişinin, yakın arkadaşının eşiyle birliktelik yaşadığı iddiası üzerine bir grup harekete geçti. Şüpheliler, alıkoydukları Ö.A.'ya zorla kadın kıyafetleri giydirerek ormanlık alana götürdü.

"Şeytana Uydum, Özür Dilerim"

Ormanda Ö.A.'ya baskı yaparak özür dileten saldırganlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yayılın videoda Ö.A.'nın, "Alkollüydüm, en yakın arkadaşımın karısıyla birlikte oldum. Özür dilerim, pişmanım, şeytana uydum" dediği görüldü.

6 Saldırgan Adliyeye Sevk Edildi

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Olaya karıştıkları belirlenen Ö.C., B.E., İ.K., E.Ö., D.Y. ve E.S. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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