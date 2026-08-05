Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 16:04 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 16:13

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 22 yaşındaki Ayşe Ece hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Güçlükonak ilçesi Fındık beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tarım aracı, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Ayşe Ece (22) ile M.E., Ş.E. ve Z.K. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe Ece, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren diğer 3 yaralının durumunun takip edildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.