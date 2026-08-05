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Şırnak'ta patpat şarampole devrildi: 22 yaşındaki Ayşe Ece hayatını kaybetti, 3 yaralı

Şırnak'ta patpat şarampole devrildi: 22 yaşındaki Ayşe Ece hayatını kaybetti, 3 yaralı

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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki Ayşe Ece yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 22 yaşındaki Ayşe Ece hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Güçlükonak ilçesi Fındık beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tarım aracı, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Ayşe Ece (22) ile M.E., Ş.E. ve Z.K. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe Ece, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren diğer 3 yaralının durumunun takip edildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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