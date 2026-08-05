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Trabzonspor'un tarihi transferi Muhammed Salah İstanbul'da
Trabzonspor'un tarihi transferi Muhammed Salah İstanbul'da
Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 13:19
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Trabzonspor'un kadrosuna kattığı dünya yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili kulübün özel uçağıyla İstanbul'a ayak bastı. İşte ilk görüntüler.
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