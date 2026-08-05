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Trabzonspor'un tarihi transferi Muhammed Salah İstanbul'da

Trabzonspor'un tarihi transferi Muhammed Salah İstanbul'da

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Trabzonspor'un kadrosuna kattığı dünya yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili kulübün özel uçağıyla İstanbul'a ayak bastı. İşte ilk görüntüler.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Spor

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