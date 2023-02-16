Türkiye Tek Yürek kampanyası ne kadar bağış toplandı, en yüksek bağışı kim yaptı?

"Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içinden ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası

Turkuvaz Medya Stüdyoları'nda gerçekleştirilen yayın öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan şarkıcı Sibel Can, deprem felaketi yüzünden güne ağlayarak başlayıp ağlayarak bitirdiğini belirterek, "Bu acıyı tarif edemeyiz. Hayatımda gördüğüm en acı görüntüler, fotoğraflardı. Hiçbir zaman unutamayacağım. Herkes umutlarını, ailesini, sevdiklerini, hatıralarını kaybetti. Şimdi hep birlikte olma zamanı. Hepimiz sıkı sıkı sarılalım onlara. Bu gece onlar için buradayız, yüce gönüllü Türk halkı zaten gereğini yapacaktır." dedi.

Şarkıcı Seda Sayan, ülke olarak zor bir zamandan geçtiğimize işaret ederek, vefat edenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Sayan, "İnşallah rabbim bir daha bize böyle şeyler yaşatmasın. Ben ve arkadaşlarım, Türkiye tek yürek dedik ve buradayız. Biz büyük devletiz, büyük milletiz. İnşallah yaraları bir nebze olsun saracağız." şeklinde konuştu.