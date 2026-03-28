Sancaktepe’de bebek cesedi alarmı: Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı

Sancaktepe’de bebek cesedi alarmı: Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı

Çevreden geçen vatandaşların hareketsiz yatan bebeği fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği kesinleşen bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, vicdanları sızlatan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Fatih Mahallesi TEM Bağlantı Yolu'ndaki hareketsiz yatan bebeği görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alınarak inceleme yapıldı. Bebeğin cenazesi ölüm nedeni belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay ilgili çalışma başlattı.

