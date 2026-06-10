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Türkiye-Suudi Arabistan Demiryolu hamlesi İsrail’i alarm durumuna geçirdi

Türkiye-Suudi Arabistan Demiryolu hamlesi İsrail’i alarm durumuna geçirdi

Ankara ile Riyad arasında imzalanan demiryolu ve lojistik anlaşmaları İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail merkezli Srugim, Suriye ve Ürdün üzerinden kurulması planlanan "Modern Hicaz Demiryolu" hattının hayata geçmesi halinde, İsrail’in merkezinde bulunduğu Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Koridoru’nun (IMEC) işlevsiz kalacağını belirterek, gelişmeyi Tel Aviv’in lojistik ve stratejik konumuna vurulan “ölümcül darbe” olarak değerlendirdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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