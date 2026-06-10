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Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı!

Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da basın mensuplarının iç gündemden dış politikaya öneme sahip tüm sorularını yanıtladı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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