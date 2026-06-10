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Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı!
Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı!
Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 14:58
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da basın mensuplarının iç gündemden dış politikaya öneme sahip tüm sorularını yanıtladı.
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