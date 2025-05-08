SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Türkiye ile Irak arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Sudani’den ortak açıklama
Haberler Güncel Videoları

Türkiye ile Irak arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Sudani'den ortak açıklama

Giriş Tarihi: 8.05.2025 18:47:04

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen resmi törenle Sudan'yi karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Türkiye ve Irak arasındaki anlaşmaların imza töreni düzenlendi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, bölgede teröre yer olmadığını ifade ederek, "Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz." dedi. Türkiye'nin Pakistan-Hindistan arasındaki gerginlik için devrede olduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan, bölgede tansiyonu düşürmeye çalıştıklarını bildirdi. PKK'nın yasaklı bir örgüt olduğunu belirten Sudani ise, kimsenin Irak'tan Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

SIRADAKİ VİDEO
Elazığ’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu
08.05.2025Perşembe
Kuzey Kore'nin füzesi Japonya'ya düştü
08.05.2025Perşembe
Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırıldı
08.05.2025Perşembe
Sırrı Süreyya Önder'e suikast! Doğu Perinçek'ten canlı yayında konuya ilişkin açıklama
08.05.2025Perşembe
Irak Başbakanı Sudani Ankara'da!
08.05.2025Perşembe
Bunlar da Var
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun Başkan Erdoğan’a tehdit savurduğu video ortaya çıktı! 00:34
Başkan Erdoğan düşmanı çıktı!
07.05.2025Çarşamba
Sivas’ta korkunç cinayet: İki kardeş evlerinde ölü bulundu | Boğazları kesilmiş! 01:41
Sivas’ta korkunç cinayet: İki kardeş evlerinde ölü bulundu | Boğazları kesilmiş!
07.05.2025Çarşamba
Sivas’ta iki kardeş vahşice katledildi! Katil daha önce babalarını da mı öldürdü? 03:36
Sivas'ta iki kardeş vahşice katledildi!
08.05.2025Perşembe
Arif Kocabıyık tutuklandı! - Video 00:14
Arif Kocabıyık tutuklandı!
07.05.2025Çarşamba
CANLI YAYIN