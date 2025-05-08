Sırrı Süreyya Önder’e suikast! Doğu Perinçek’ten canlı yayında konuya ilişkin açıklama

Giriş Tarihi: 8.05.2025 17:13:05 Güncelleme Tarihi: 8.05.2025 17:13:25

Terörsüz Türkiye düşmanları tarafından Önder'e kurulan tuzağın ortaya çıkmasının ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Sırrı Süreyya Önder'in araca kurulan tuzağı kendilerine gösterdiğini ifade etti. Perinçek, "Öcalan ile ilgili görüşmelerle ilgili bazı bilgiler verdi. Öcalan, Pervin Buldan'a ve Önder'e "Sizi İsrail ve ABD öldürebilir" demiş. "Bunu belirtti ve bu uyarıyı yaptı" dedi." diyerek Önder'in Öcalan'ın uyarısını dile getirdiğini aktardı.



İşte Perinçek'in canlı yayında yaptığı açıklamalar:

15 Nisan günü rahatsızlanmasından 4-5 saat önce bizi ziyaret etti. Görüşmemiz 15'teydi ama o 40 dakika önce yani 14.20'de geldi. Çalışma yerim birinci katta. "Asansöre gerek yok" demiş ve yürüyerek çıkmış. Sağlığı iyiydi ve neşeliydi.



Amcası ve babasıyla beraberliklerimiz vardı, onları konuştuktan sonra Öcalan ile ilgili görüşmelerle ilgili bazı bilgiler verdi. Öcalan, Pervin Buldan'a ve Önder'e "Sizi İsrail ve ABD öldürebilir" demiş. "Bunu belirtti ve bu uyarıyı yaptı" dedi. Zaten bana bir suikast planlanmış, arabamın lastiğini kesecek bir düzenek yapılmış.