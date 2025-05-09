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DEM Parti: PKK fesih kararını her an açıklayabilir
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DEM Parti: PKK fesih kararını her an açıklayabilir

Giriş Tarihi: 9.05.2025 12:13:24 Güncelleme Tarihi: 9.05.2025 12:13:38

Türkiye, yarım asrı aşkın süredir devam eden terörle mücadele konusunda ayağına vurulan prangayı kırarak, tarihi bir dönemece giriyor. DEM Parti İmralı Heyeti'ndeki Sırrı Süreyya Önder'in vefatı ve Kandil'in suskunluğu sürece ilişkin endişeleri artırmıştı. Takvim, günler öncesinden suskunluğun nedeninin PKK'nın geçen hafta kongresini toplayıp fesih ve silah bırakma kararı aldığının olduğunu açıklamıştı. Kulislerde bir-iki gün içinde yapılması beklenen duyurudan sonra yeni hukuki adımların atılacağı belirtildi. PKK'nin kongresini topladığına ilişkin haberlere yönelik konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir." dedi.

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