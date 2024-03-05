Türkiye genelinde DEAŞ'a karşı büyük darbe: 'BOZDOĞAN-7' Operasyonu ile 51 şüpheli yakalandı

Türkiye'de 17 farklı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'BOZDOĞAN-7' operasyonları kapsamında, DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir müdahale gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, toplam 51 şüpheli gözaltına alındı. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova'da gerçekleştirilen bu operasyonlar, terörle mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendirildi