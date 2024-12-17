Türkiye, AB ve NATO üyesi bir ülkeye ilk kez askeri gemi ihracatına imza attı

Türkiye, ilklere imza atmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye, Portekiz Deniz Kuvvetleri için STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde tasarlayıp, inşa edeceği iki adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi ile ilk kez bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracatı gerçekleştirmiş oldu. Modüler ve özgün tasarımıyla dikkat çeken gemiler; lojistik destek, denizde ikmal, arama-kurtarma ve insani yardım gibi çok yönlü görevlerde kullanılabilecek. 137 metre uzunluğa ve 11 bin ton deplasmana sahip olan gemiler, 90 gün kesintisiz görev süresi, helikopter ve İHA kapasitesiyle Portekiz Donanması'nın operasyonel kabiliyetlerini artıracak.