Başakşehir'de 150 milyon liralık emanet çanta olayı: 10 kilo altın ve 310 bin dolar bulundu
Başakşehir'de 23 Kasım 2026 tarihinde komşuya emanet bırakılan ve yaklaşık 150 milyon lira değerinde altın ile döviz bulunan çanta çalındı. E.H.'nin evinde bulunan 10 kilogram altın ve 310 bin dolara el konulup adli emanete teslim edilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden Y.T. tutuklandı; A.Y.'nin eşi M.A.Y.'nin Ahbap soruşturmasında tutuklu olması nedeniyle çantanın dosyayla ilgisi araştırılıyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel