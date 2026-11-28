İstanbul'da UNESCO mesaisi! Başkan Erdoğan, UNESCO Genel Direktörü Halid El-Enany'yi kabul etti

Türkiye ile Karadağ arasındaki 18 yıllık vize muafiyeti anlaşması sona erdi

Düzce'de bulunan kafilede minibüs şoförü Nazif Ege anlattı: "Kendi kızımdan ayırmadım onları"

Türkiye'den kış öncesi enerji tedarikinde iki kritik adım: Rusya ve İran sözleşmeleri uzatıldı

Türkiye'den kış öncesi enerji tedarikinde iki kritik adım: Rusya ve İran sözleşmeleri uzatıldı