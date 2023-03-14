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Türk bayraklarının sökülmesine Hatay Valiliği’nden açıklama! Olay hakkında soruşturma başlatıldı

Türk bayraklarının sökülmesine Hatay Valiliği’nden açıklama! Olay hakkında soruşturma başlatıldı
14.03.2023 19:18 - Son Güncelleme: 14.03.2023 19:18

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afetin derinden sarstığı Hatay'da ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu, bir mezarlıkta bulunan Türk bayraklarının indirilmesi için Ankara'dan talimat geldiğini öne sürdü. Kirli provokasyonu Hatay Valiliği, ortaya çıkardı. Valilik, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi mezarlıktaki bayrakların Hatay Büyükşehir Belediyesi personelince söküldüğünü açıkladı. Personel hakkında soruşturma başlatılırken, "Şanlı bayrağımız namusumuzdur. Hiçbir kirli elin ona uzanmasına müsaade etmeyiz." mesajını paylaşıldı.

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