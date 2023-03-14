İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk konuk olduğu programda Marmara depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Hüseyin Öztürk'ten Marmara depremine ilişkin özel açıklamalar
OTOMATİK OYNAT
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