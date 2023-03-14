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Prof. Dr. Hüseyin Öztürk'ten Marmara depremine ilişkin özel açıklamalar

Prof. Dr. Hüseyin Öztürk'ten Marmara depremine ilişkin özel açıklamalar
14.03.2023 18:30 - Son Güncelleme: 14.03.2023 18:30

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk konuk olduğu programda Marmara depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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