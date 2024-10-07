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Tunceli ’de kadınlar İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil için yol kapattı
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Tunceli ’de kadınlar İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil için yol kapattı

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 20:53 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 20:53

Tunceli’de toplanan kadınlar, İstanbul’da öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil ile tüm kadın cinayetlerine tepki için yürüdü. Grup caddeyi trafiğe kapatarak basın açıklaması yaptı.

İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in saldırgan Semih Çelik tarafından öldürülmesinin ardından Dersim Kadın Platformu'nun çağrısıyla birçok kadın, Tunceli'de Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. Kadınlar, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle Ayaz ve Nupelda Caddesi'nde yolu trafiğe kapatarak, oturma eylemi yaptı. Yürüyüşte, cinayetlerle hayatını kaybeden kadınlar anılarak sloganlar atıldı.

'ÖFKELİYİZ, İSYANDAYIZ, BU CİNAYET MAHALİ ÜLKEDE GÜVENDE DEĞİLİZ'

Kadınlar adına açıklama yapan Arzu Yıldız, kadınların güven içerisinde yaşayamadığını belirterek, "Öfkemizle, isyanımızla, can güvenliğimizin olmadığı, sokaklarında özgürce dolaşamadığımız, her birimizin yarın maktul listesinde adımızın olup olmayacağı kaygısıyla yaşadığımız bu ülkenin sokaklarındayız yine. Acımız da öfkemiz de isyanımız da büyüyor. 4 Ekim tarihinde bu ülkenin karşılaştığı en korkunç günlerden biri daha yaşandı. İki kadın göz göre göre vahşice katledildi. Aynı gün bir kadın iki saldırgan tarafından sokak ortasında tecavüz saldırısına uğradı. Bu ülkede, katledilen Narin Güran için verilen araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Dört bir köşesi kameralarla izlenen bu kentte Gülistan Doku 5 yıldır bulunamadı. Bu kayıp filmleri bitmedi. Yine 11 gündür devletin tüm güçlerinin her sokağında olduğu bir kentte Rojin Kabaiş bulunamıyor. Bu ülkede erkek devlet şiddeti kadınlara, çocuklara, LGBT'lilere, kendinden olmayanlara nefes aldırmıyor. Erkek devlet eliyle, iktidar eliyle hırsızlar, uyuşturucu baronları, çeteler, mafyalar hüküm sürüyor. Kahrolması gereken çürümüş düzenleri katledilen kadınların, kaybedilen çocukların bedenleri üzerinden yükseliyor. Semih Çelik isimli erkek İstanbul'da yaklaşık 1 saat içinde iki kadını katletti. Daha 19 yaşındaki Ayşegül Halil ve İkbal Uzuner, kadınlara nefret kusan, kadın katliamlarına ön açan, 'Nasılsa devlet iyi hal ya da tahrik indirimi yapar' sözünün rahatça kurulabildiği bu düzenin bir parçası olan erkek tarafından katledildi. Bizler, katledilen kadınların adını bir an bile dilimizden düşürmeden bu öfke ve isyanla karşınızda durmaya devam edeceğiz" dedi.

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