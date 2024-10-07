AK Parti’nin “Türkiye Buluşmaları” sürüyor.

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 20:33 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 20:33

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Türkiye Buluşmaları"kapsamında Beyoğlu'nun arka sokaklarını gezdi, kafelere ve barlara ziyaretler gerçekleştirdi. Yayman ile vatandaşlar arasında eğlenceli diyaloglar yaşanırken, Yayman, o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

BU KEZ HATAY'DA DEĞİL BEYOĞLU'NDA VATANDAŞI DİNLEDİ

AK Parti'nin saha çalışmaları sürüyor. Son seçimin ardından vatandaştan geri bildirimleri almak için daha fazla saha çalışması yapan AK Parti, Türkiye Buluşmaları'nda her sokağı, caddeyi ziyaret ediyor. Bu kapsamda siyasetin renkli ve çalışkan isimlerinden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Beyoğlu'nu gezdi. Hiçbir ayrım yapmadan vatandaşlara kulak veren Yayman, barlar ve kafeleri de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Yayman ile Hatay'daki son durumu merak eden vatandaşlar arasında bilgi alışverişi yaşandı. Yayman, bir ara çay ocağında vatandaşlara çay ısmarladı ve dertlerini dinledi. Ziyaretler sırasında şakalaşmalar ve renkli anlar yaşandı. Yayman, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yayman'ın vatandaşlara, "Var mı emriniz" diyerek taleplerini sorması da dikkat çekti.