Deha Tuzcu'nun Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği yayın

İstanbul'un iki ilçesinde yaşanan ve satanist ritüeller barındıran vahşi cinayetlerin ardından katil Semih Çelik'in yetişmesine ortam hazırlayan sosyal medya mecraları mercek altına alındı. Sosyal medyadaki nefret söylemi ve zorbalık yaptığı videolarlar tanınan Deha Tuzcu'nun İslam ve Kur'an-ı Kerim nefretini yayınlarında defalarca yer verdiği belirlendi. Omegle adlı platformdaki yayınını Discord'a yansıtan Tuzcu'nun karşısına çıkan bir vatandaşı kışkırtmak için İslam dininin kutsal metnini, "Kur'an-ı Kerim okursun" diyerek yatağa attığı ardından üstünde zıpladığı görülüyor.