Trabzon merkezli 5 ilde dev narkotik operasyonu: 76 tutuklama

Trabzon Merkezli Dev Operasyon: 76 Zehir Taciri Tutuklandı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışma, dev bir operasyonla taçlandırıldı. 7 Nisan 2026 tarihinde Trabzon merkezli; Artvin, Adıyaman, Hakkari ve İzmir illerini kapsayan eş zamanlı baskınlarda 101 farklı adrese girildi.

Bin 50 Personel ve Helikopter Destekli Baskın

Operasyonun büyüklüğü rakamlara da yansıdı. 900 personelin yanı sıra 25 Özel Harekat unsuru, deniz polisi, bir helikopter, 4 drone ve 9 narkotik dedektör köpeğinin dahil olduğu toplam bin 50 kişilik dev bir güçle gerçekleştirilen baskınlarda 100 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda, 180 kilogram bonzai üretimine yetecek ham maddenin yanı sıra; metamfetamin, esrar, skunk ve kokain gibi çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

76 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 12 tabanca, 3 av tüfeği, 990 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 415 bin 50 TL, 740 dolar ile 52 gram altın ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı savcılıkça serbest bırakılırken, 18 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 76 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli kontrol kararı verilen 18 kişi için savcılığın itirazda bulunacağı öğrenildi.