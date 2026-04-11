Levent’teki hain saldırıda sıcak gelişme: Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren titizlikle yürütülen kamera incelemeleri ve teknik takibin ardından yakalanan şahıslar, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Terörle Mücadele ve Asayiş Şube ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturmada, saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen diğer isimlerin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.