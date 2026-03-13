CANLI YAYIN
Tokat'ta 5,5 büyüklüğündeki deprem okul duvarlarını çatlattı

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde Niksar ilçesindeki bir okulda çatlaklar meydana geldi.

Okul Binasında Çatlaklar ve Sıva Dökülmeleri

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte okulda gerçekleştirilen incelemeler, depremin şiddetini gözler önüne serdi. Okul binasının bazı duvarlarında ciddi çatlaklar oluşurken, özellikle koridor bölümlerinde geniş çaplı sıva dökülmeleri meydana geldiği görüldü. Sarsıntı sonrası binanın iç yapısında oluşan bu hasarlar kayıt altına alındı.

Teknik Ekiplerden Güvenlik İncelemesi

Hasarın tespit edilmesinin hemen ardından yetkililer harekete geçerek okul binasında güvenlik amaçlı geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları aralıksız sürerken, okulda meydana gelen çatlakların yapının taşıyıcı sistemine zarar verip vermediği teknik ekipler tarafından detaylı bir analizle belirlenecek.

Sevindirici Haber: Can Kaybı Yaşanmadı

Bina içindeki maddi hasara ve yaşanan büyük panikle rağmen, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamış olması teselli kaynağı oldu. Okulun güvenlik durumu netleşene kadar binadaki tedbirlerin en üst seviyede tutulacağı bildirildi.

