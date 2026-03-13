Tokat'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi: O anlar kamerada!

Bölge Halkı Sokaklara Döküldü

Gecenin ilerleyen saatlerinde meydana gelen deprem, bölgede büyük bir paniğe yol açtı. Sarsıntıyla birlikte uykusundan uyanan vatandaşlar, güvenlik gerekçesiyle evlerini terk ederek açık alanlara ve sokaklara çıktı.

Öğrenci Yurtları Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi

Depremin yoğun hissedildiği noktalardan biri olan Sivas'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki öğrenci yurtlarında hareketli dakikalar yaşandı. Tedbir amaçlı olarak yurtlar hızla tahliye edilirken, öğrenciler yatakhanelerinden çıkarak güvenli alanlarda toplandı.

İlk Raporlar: Yıkım ve Can Kaybı Bulunmuyor

Sarsıntının ardından AFAD ve ilgili birimler tarafından bölgede hızlı bir tarama faaliyeti başlatıldı. Yapılan ilk incelemeler ve gelen yerel bilgilere göre; deprem kaynaklı herhangi bir yıkım, can kaybı veya yaralanma bildirilmediği açıklandı. Ekiplerin bölgedeki teyit çalışmaları devam ediyor.