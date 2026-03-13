CANLI YAYIN
Geri
Tokat'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi: O anlar kamerada!

Tokat'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi: O anlar kamerada!

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

Bölge Halkı Sokaklara Döküldü

Gecenin ilerleyen saatlerinde meydana gelen deprem, bölgede büyük bir paniğe yol açtı. Sarsıntıyla birlikte uykusundan uyanan vatandaşlar, güvenlik gerekçesiyle evlerini terk ederek açık alanlara ve sokaklara çıktı.

Öğrenci Yurtları Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi

Depremin yoğun hissedildiği noktalardan biri olan Sivas'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki öğrenci yurtlarında hareketli dakikalar yaşandı. Tedbir amaçlı olarak yurtlar hızla tahliye edilirken, öğrenciler yatakhanelerinden çıkarak güvenli alanlarda toplandı.

İlk Raporlar: Yıkım ve Can Kaybı Bulunmuyor

Sarsıntının ardından AFAD ve ilgili birimler tarafından bölgede hızlı bir tarama faaliyeti başlatıldı. Yapılan ilk incelemeler ve gelen yerel bilgilere göre; deprem kaynaklı herhangi bir yıkım, can kaybı veya yaralanma bildirilmediği açıklandı. Ekiplerin bölgedeki teyit çalışmaları devam ediyor.

Bunlar da Var

Bilecik'te akaryakıt istasyonunda kavga: 1'i polis, 3 yaralı
Bilecik'te akaryakıt istasyonunda kavga: 1'i polis, 3 yaralı
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü bizzat takdim etti
Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü bizzat takdim etti
Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
Alanya'da SUV ile motosiklet çarpıştı: Mehdi Akdağ hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada
Alanya'da SUV ile motosiklet çarpıştı: Mehdi Akdağ hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle