15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs alev alev yandı: Yolcular tahliye edildi

Sürücünün Dikkati ve Hızlı Tahliye Operasyonu

Metrobüsün motor bölümünden yükselen alevleri fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak aracı hemen sağ şeride çekti. Araç içerisinde seyahat eden yaklaşık 60 yolcu, alevler büyümeden saniyeler içinde tahliye edildi. Sürücünün hızlı müdahalesi sayesinde araçtaki yolcular güvenli bir şekilde dışarı çıkarılarak olası bir facianın önüne geçildi.

İtfaiye Müdahalesi ve Güvenlik Önlemleri

İhbarın ardından olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederken, polis ekipleri de köprü bağlantı yolunda geniş güvenlik önlemleri alarak araç geçişlerini kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü, ancak metrobüs kullanılamaz hale geldi.

Trafik Yoğunluğu ve Ulaşımda Son Durum

Yangın nedeniyle bölgedeki trafik akışı durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Tahliye edilen yolcular bölgeye gönderilen başka bir metrobüse aktarılarak yolculuklarına devam etti. Yangın sonrası hurdaya dönen aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.