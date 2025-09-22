Tırda 97 ruhsatsız tabanca ele geçirildi sürücü tutuklandı

Adana polisinin yaptığı operasyonda tırda 97 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alınıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma çerçevesinde otoyolda bir tırda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaşan polis harekete geçti.

Otoyolda önlem alan polis tırı durdurup arama yaptı. Aramada 97 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis tır sürücüsü C.K.'yı gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.