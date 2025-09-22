PODCAST CANLI YAYIN

Tırda 97 ruhsatsız tabanca ele geçirildi sürücü tutuklandı

Adana polisinin yaptığı operasyonda tırda 97 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alınıp tutuklandı.

Adana polisinin yaptığı operasyonda tırda 97 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alınıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma çerçevesinde otoyolda bir tırda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaşan polis harekete geçti.

Otoyolda önlem alan polis tırı durdurup arama yaptı. Aramada 97 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis tır sürücüsü C.K.'yı gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bunlar da Var

Hakkari'de taraftarlar arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Hakkari'de taraftarlar arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Elazığ’da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kamerada
Elazığ’da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kamerada
Konya’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü 2 yaralı
Konya’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü 2 yaralı
Trabzonspor'un avantajı kesilen pozisyonu doğru mu?
Trabzonspor'un avantajı kesilen pozisyonu doğru mu?

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle