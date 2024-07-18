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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024, 13:55 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024, 13:55

TİP'li Sera Kadıgil'den skandal! Meclis'te 'köpekperest' provokasyon

'TİP'ik provokatör Sera Kadıgil toplumun sinir uçlarına dokunan her olayda olduğu gibi sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde de provokasyona imza attı. Kadıgil, Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Senin çocuğunu AK Parti öldürdü" diye bağırdı. Evladını yitirmiş acılı anneyi "Bu nasıl içeri giriyor" diyerek Meclis'ten kovmaya yeltendi. Peki, Sera Kadıgil hangi milletin vekili? İşte çocuk düşmanlığından İslam ve şehit düşmanlığına bitik bir lümpenin anatomisi.

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