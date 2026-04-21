Teknoloji devlerine çocuk muhtırası! Emine Erdoğan'dan Ankara'da tarihi çıkış

Ankara'da düzenlenen "Çocukların Dijital Ortamlarda Korunması" zirvesine Emine Erdoğan'ın açıklamaları damga vurdu. Çocukların dijital dünyada savunmasız bırakılmasına karşı sert bir duruş sergileyen Erdoğan, teknoloji şirketlerinin denetimden kaçmasına "dur" dedi.

"Sektör Hesap Vermeli"

Dijital güvenliğin sadece ailelerin omzuna yüklenemeyeceğini belirten Emine Erdoğan, özellikle teknoloji devlerini hedef aldı. Şirketlerin "hesap verebilir" bir yapıya bürünmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, kâr hırsının çocuk güvenliğinin önüne geçemeyeceğinin altını çizdi.

"Gizli Salgın Her Hanede"

İstismarın hızla yayıldığını ve her 10 saniyede bir vakanın yaşandığını ifade eden Erdoğan, "Bu artık her okulu, her haneyi saran gizli bir salgın" diyerek tehlikenin boyutlarını paylaştı. Günlük 8,5 saati bulan ekran sürelerini "dijital bitkisel hayat" olarak tanımlayan Erdoğan, çocukların gerçek dünyadan koparılmasına karşı tüm dünyayı ortak eyleme davet etti.