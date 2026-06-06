Trabzon’da festival coşkusu başladı: Türkiye Kültür Yolu Festivali 4. kez şehirde!
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Trabzon'un tarihi mekanlarında ve meydanlarında büyük bir coşkuyla başlarken; konserlerden tiyatrolara, sergilerden Karadeniz mutfağının özgün lezzetlerine kadar yüzlerce etkinliği tek çatı altında toplayan 9 günlük bu dev organizasyon kültür, sanat ve turizm gündemine damga vurdu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel