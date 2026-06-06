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Trabzon’da festival coşkusu başladı: Türkiye Kültür Yolu Festivali 4. kez şehirde!

Trabzon’da festival coşkusu başladı: Türkiye Kültür Yolu Festivali 4. kez şehirde!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Trabzon'un tarihi mekanlarında ve meydanlarında büyük bir coşkuyla başlarken; konserlerden tiyatrolara, sergilerden Karadeniz mutfağının özgün lezzetlerine kadar yüzlerce etkinliği tek çatı altında toplayan 9 günlük bu dev organizasyon kültür, sanat ve turizm gündemine damga vurdu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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