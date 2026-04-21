Komşularını öldüren cani çift tutuklandı! Halı çırpma kavgası katliama dönüşmüştü

Afyonkarahisar merkez Örnekevler Mahallesi'nde yaşanan ve Türkiye gündemine oturan komşu katliamında adalet yerini buldu. Apartman dairesinde "gürültü yapma ve halı çırpma" gibi sudan sebeplerle başlayan tartışmada komşularını kurşun yağmuruna tutan cani çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Basit Husumet Katliam Getirdi

Olay, geçtiğimiz günlerde iki komşu aile arasındaki sözlü kavganın büyümesiyle başlamıştı. Erhan İ. ve eşi Nursel İ., aralarında husumet bulunan Cemil ile Sevim Gül Bodur çiftini hedef aldı. Silahların ateşlendiği olayda talihsiz karı koca kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetti.

Mahkemeden Kaçamadılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanan zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, "kasten adam öldürme" suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, eylemin vahameti ve delilleri göz önünde bulundurarak cani çiftin tutuklanmasına hükmetti. Zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde cezaevine gönderildi.