Muratlı’da motosiklet otomobile ok gibi saplandı!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün akşamüstü saatlerinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası meydana geldi. Mustafa Kemal Caddesi üzerinde seyir halinde olan O.Y. idaresindeki motosiklet, cadde üzerindeki bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet adeta bir ok gibi otomobilin gövdesine saplandı.

Çarpışmanın Şiddeti Fotoğraflara Yansıdı

Kaza sonrası olay yerinden gelen ilk görüntüler, kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Beyaz renkli otomobilin sağ arka kapı ve çamurluk kısmına hızla vuran motosikletin ön tekerleği ve süspansiyon aksamı aracın sacına saplanmış halde kaldı. Motosikletin diğer parçaları ise çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa savruldu.

Kazanın Hastane Önünde Olması Hayat Kurtardı

Kazanın Muratlı Devlet Hastanesi önünde meydana gelmesi, yaralı sürücü için büyük bir avantaj sağladı. Yola savrulan ve acı içinde yardım bekleyen motosiklet sürücüsü O.Y.'ye, hastane personelinin de desteğiyle sağlık ekipleri saniyeler içinde müdahale etti. Hemen acil servise kaldırılan sürücünün ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis İnceleme Başlattı: Trafik Kontrollü Sağlandı

Kaza nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen motosiklet ve hasar alan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve kusur oranının belirlenmesi amacıyla tahkikat başlattı.