Muratlı’da motosiklet otomobile ok gibi saplandı!
Tekirdağ Muratlı’da Mustafa Kemal Caddesi üzerinde kontrolden çıkan motosiklet, otomobile yandan çarparak gövdesine saplandı. Hastane önünde meydana gelen ve çarpışmanın şiddetinin kameraya yansıdığı kazada sürücü O.Y. yaralandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün akşamüstü saatlerinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası meydana geldi. Mustafa Kemal Caddesi üzerinde seyir halinde olan O.Y. idaresindeki motosiklet, cadde üzerindeki bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet adeta bir ok gibi otomobilin gövdesine saplandı.
Çarpışmanın Şiddeti Fotoğraflara Yansıdı
Kaza sonrası olay yerinden gelen ilk görüntüler, kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Beyaz renkli otomobilin sağ arka kapı ve çamurluk kısmına hızla vuran motosikletin ön tekerleği ve süspansiyon aksamı aracın sacına saplanmış halde kaldı. Motosikletin diğer parçaları ise çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa savruldu.
Kazanın Hastane Önünde Olması Hayat Kurtardı
Kazanın Muratlı Devlet Hastanesi önünde meydana gelmesi, yaralı sürücü için büyük bir avantaj sağladı. Yola savrulan ve acı içinde yardım bekleyen motosiklet sürücüsü O.Y.'ye, hastane personelinin de desteğiyle sağlık ekipleri saniyeler içinde müdahale etti. Hemen acil servise kaldırılan sürücünün ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis İnceleme Başlattı: Trafik Kontrollü Sağlandı
Kaza nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen motosiklet ve hasar alan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve kusur oranının belirlenmesi amacıyla tahkikat başlattı.