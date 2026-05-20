Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı: Müşteriler içerideyken kurşun yağdırdılar!

Müşteriler İçerideyken Ateş Açtı

Caddenin en yoğun saatinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, hedef aldığı ünlü bir kafenin önüne geldi. Belinden çıkardığı tabancayla acımasızca kafeye doğru ardı ardına ateş açan saldırgan, caddede büyük bir kaos yaşanmasına neden oldu. O esnada arkadaşlarıyla oturup kahve içen müşteriler, silah sesleriyle birlikte çığlık atarak kendilerini yere attı ve korumaya çalıştı.

Kafeye 4 Mermi İsabet Etti

Gözü dönmüş saldırgan eyleminin ardından gecenin karanlığından faydalanarak hızla olay yerinden kaçtı. Çevre sakinlerinin ve korku dolu müşterilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda asayiş ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Güvenlik çemberine alınan cadde traﬁğe kapatılırken, uzman ekiplerce yapılan ilk incelemelerde kafenin dış cephesine ve camlarına 4 merminin isabet ettiği saptandı. Ayrıca dükkanın önünde ve yolda 5 adet boş kovan bulundu.

Polis Her Yerde Saldırganı Arıyor

Mucize eseri kimsenin burnunun dahi kanamadığı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş büro amirliği ekipleri harekete geçti. Çevredeki tüm iş yerlerinin güvenlik kameralarını ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceleme altına alan polis ekipleri, kaçış güzergahını belirledikleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı tahkikat başlattı. Görgü tanıkları ise saldırganın aniden gelip ateş açtığını ve amacının korku salmak olduğunu öne sürdü.