Tokat merkezli 12 ilde dev bahis operasyonu: 64 gözaltı

Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 64 şüpheli kıskıvrak yakalandı. 40 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev bir soruşturma kapsamında, ucu 12 ile uzanan devasa bir yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekesi hedef alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

12 İlde Eş Zamanlı Baskın: Siber Timler İş Başında

Tokat merkezli düzenlenen operasyon; Sivas, Samsun, Antalya, Malatya, Mardin, Mersin, Adana, İzmir, Aydın, Çankırı ve Manisa illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 'Yasadışı bahis, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklanması' suçlamalarıyla düzenlenen baskınlarda tam 64 şüpheli gözaltına alındı.

Çok Sayıda Dijital Materyal ve Suç Geliri Ele Geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde ve lüks araçlarında yapılan aramalarda; suçun işlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, hard disk, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu. Şebekenin, vatandaşları ağlarına düşürerek nitelikli dolandırıcılık yöntemleriyle haksız kazanç sağladığı ve bu paraları aklamaya çalıştığı iddia ediliyor.

Şüpheliler Tokat Adliyesi'ne Sevk Edildi

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli ise bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Geriye kalan 22 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

