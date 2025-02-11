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Tekirdağ Çorlu’da korkunç olay: 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti baba ise bilekleri kesilmiş halde bulundu
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Tekirdağ Çorlu'da korkunç olay: 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti baba ise bilekleri kesilmiş halde bulundu

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 10:20

Kahreden olay, Tekirdağ Çorlu Hatip Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Y.'nin (44), daha önce ayrıldığı eşini sorumlu tutarak, "Hakkınızı helal edin" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunması yakınlarını endişelendirdi. Paylaşımın ardından intihar girişimi şüphesi duyan yakınları polise ihbarda bulundu. Acil durum üzerine polis ve sağlık ekipleri, A.Y.'nin ikamet adresine geldi. Kapıyı açan olmayınca ekipler eve çilingir yardımı ile girdi. Sağlık ekipleri tarafından ikamette yapılan kontrollerde 13 yaşındaki S.Y'nin yaşamının yitirdiği belirlendi. 44 yaşındaki baba A.Y. ise bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu. Yaralı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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