TBMM Başkanı Şentop: "Kürtçe için özel bir uygulama yok, bilinmeyen dil diye bir ibare kullanılmıyor"

Şentop, TBMM'de bilinmeyen dil yazımı iddialarına cevap verdi. Şeentop, milletvekili arkadaşların ıslarla bilinmeyen dil iddiasını attıklarını belirterek, "Kürtçe için özel bir uygulama yok. Bilinmeyen dil diye bir ibare kullanılmıyor. Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklar Türkçe tutuluyor. Türkçe dışlında bir dil kullanıldığı zaman bun tutanağın metnine yazım yapılıyor, dipnot işareti kullanılarak 'hatip Türkçe olmayan dil kullanmıştır' diyor. Bu Kürtçe için özel bir uygulama değil, İngilizce, Arapça, İspanyolca için de aynı uygulama yapılıyor. 1 Şubat 2023'te HDP'li Necdet İpekyüz Kürtçe bir kelime kullanıyor. Bu kelime tutanağa yazılmamış, dipnot konmuş. Denmiş ki, 'hatip tarafından Türkçe olmayan bir kelime kullanılmıştır' diyor. 2 Şubat 2023'te AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan İngilizce ifade kullanmış, o da tutanağa yazılmış, altta hatip tarafından Türkçe olmayan kelime kullanılmıştır. Kürtçe'ye mahsusu özel tavır, uygulama yoktur. Bütün dillerle ilgili uygulama vardır" dedi.

AK Parti'de seçim çalışmalarının yapıldığının hatırlatılması üzerine Şentop, "Bu konuta dair değerlendirme yapmam mümkün değil. Ancak siyasi partiler kanunu 24. Maddesi son cümlesi var. Orada siyasi parti toplantılarına katılma noktasında yasak, Anayasa ve mevzuatta olan yasak, adaylık sürecinde ortadan kalkıyor" ifadelerini kullandı.

Adaylık başvurusu yapacak mısınız sorusuna Şentop, "Adaylık başvurusu yapacağım" şeklinde konuştu.