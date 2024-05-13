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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024, 17:55 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024, 17:55

Adana'da uçurtmaya takılan motosiklet sürücüsü yere kapaklandı: O anlar kamerada!

Adana'da caddede ilerlerken başı çocukların uçurduğu uçurtmanın ipine takılan motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da caddede ilerlerken çocukların uçurduğu uçurtmanın ipine takılan motosiklet sürücüsü yere düştü.

Kaza, 11 Mayıs saat 18.45 sıralarında Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi, Onur Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta uçurtma uçuran 3 çocuktan biri yolun karşısına geçti.

MOTOSİKLETLİ İPE TAKILDI
Diğer çocuk ise ipi gerginleştirerek uçurtmaya yön vermeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün başı, ipe takıldı. Uçurtma ile ip makarası, çarpışmanın etkisiyle etrafa savruldu. Dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yere düştü.

KAZA ANI KAMERADA
Bu sırada çocuklardan ikisi kaçtı. Kaskı ve koruyucu ekipmanı bulunmayan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkan sürücü, daha sonra elinde uçurtmasını tutan çocuğa tepki gösterip bölgeden uzaklaştı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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