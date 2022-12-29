Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için başvuruların 31 Aralık 2022 tarihinde son bulacağını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2001 yılında Bakanlığımızca devreye alınan, üreticilerin kendi tasarruflarında bulunan arazileri ile bu araziler üzerinde yaptıkları bitkisel üretim faaliyetlerinin kayıt altına alındığı ve bu kayıtlara göre tarımsal destek ödemelerinin yapıldığı idari bir kayıt sistemidir. ÇKS iş ve işlemleri “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülmekte olup Yönetmelikte 23 Eylül 2022 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile bürokrasinin azaltılması ve dijitalleşme ile çiftçilerin başvuru süreç ve şartlarının kolaylaştırılması amaçlanmış olup bu kapsamda e-Devlet Kapısı üzerinden ÇKS kayıt yenileme başvuruları alınmaya başlanmış ve bu durum çiftçiler için çok büyük kolaylık sağlamıştır.