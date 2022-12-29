Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için başvuruların 31 Aralık 2022 tarihinde son bulacağını açıkladı

Dijitalleşme ile çiftçilerimizin ortalama 2 günde yaptığı ÇKS kayıt yenileme başvurusu 2 dakikada yapılabilir duruma gelmiştir. Bilindiği üzere 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2022 tarihinde başlamış olup 31 Aralık 2022 tarihinde son bulacaktır. İlk defa kayıt yaptıracak olan çiftçilerimiz 2023 üretim yılına ait ÇKS başvurularını İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize giderek yapabilmektedirler. ÇKS kayıt yenileme başvuruları ise İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz ile e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında, "ÇKS başvuruları 31 Aralık 2022 tarihinde son bulacağından çiftçilerimizin tarımsal desteklemelerden yararlanma konusunda mağduriyet yaşamamaları için bu tarihe kadar başvuruları gerekmektedir. Ayrıca 31 Aralık 2022 tarihine kadar ÇKS başvurusu yapan çiftçilerimiz başvurularındaki ürün beyanlarında değişiklik yapmak istediklerinde 2023 yılı Şubat ayı içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize giderek yapabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.