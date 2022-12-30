Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile basın toplantısı düzenledi

"TÜRKİYE İLE KARADAĞ ARASINDAKİ İLİŞKİLER EN ÜST DÜZEYDEDİR"

Türkiye ve Karadağ arasındaki dostluğun uzun asırlara dayandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Karadağ Kralı Birinci Nikola Sultan İkinci Abdülhamid'in davetlisi olarak İstanbul'u iki kez ziyaret etmişti. Karadağ ilk büyükelçiliğini de Osmanlı döneminde İstanbul'da açmıştı. Boşnak ve Arnavut akraba topluluklarımız ile Türkiye'deki 150 binden fazla Karadağ kökenli vatandaşımız, ülkelerimiz arasında müstesna bir gönül köprüsüdür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak bir tarih ve kültürü paylaşan, kuvvetli beşerî ve akrabalık bağlarına sahip olan Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu belirtti.

Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile yaptıkları görüşmelerde ikili ilişkileri etraflıca görüşme fırsatı bulduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen yıl Karadağ'a yaptığım ziyarette ikili ticaret hacmimizi 250 milyon dolara çıkarma hedefini koymuştuk. Bu senenin ilk 11 ayındaki rakam geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 49'luk bir artış yaşanmıştır. Mevcut tabloyla dahi 182 milyon dolara ulaşarak rekor kırdık" şeklinde konuştu.

Karadağ'daki Türk yatırımlarının toplamının 67 milyon doları aştığını, Türk yatırımcı şirketlerinin sayısının da 3 bin 800 olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk firmalarının özellikle altyapı, inşaat, turizm ve hizmet sektörlerinde önemli projeleri mevcuttur. Özel sektörümüzün tüm Balkanlar'da olduğu gibi Karadağ'da da başarılı girişimlerini sürdürmeye devam edeceğinden eminim" dedi.

"GÜNEYDOĞU AVRUPA'DA İSTİKRARIN KORUNMASINA ÖZEL ÖNEM ATFEDİYORUZ"

"TİKA restorasyon, eğitim ve sağlık alanındaki faaliyetlerini sürdürürken, Yunus Emre Enstitümüz de Türk sanat ve kültürünü Karadağlı dostlarımızın evlerine taşıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz de kuruluşundan bu yana 2 bine yakın öğrenciye Türkçe eğitimi verdi. Devletimizin sağladığı Türkiye Bursları'ndan faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısı son 25 yılda 501'e ulaştı. Önümüzdeki dönemde de ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz."

Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüşmelerinde Balkanlar başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da değerlendirme yapma fırsatı bulduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güneydoğu Avrupa'da istikrarın korunmasına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına özel önem atfediyoruz. Balkanlar'ın ve Avrupa'nın önemli bir parçası olan Karadağ da barış ve istikrara önemli katkılar sağlıyor. Bu minvaldeki çalışmalarını, temmuz ayında devraldığı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığı ile birlikte başarıyla yürütüyor" ifadesini kullandı.

Karadağ'ın Avrupa Birliği ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı adımları takdir etiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "NATO müttefikimiz Karadağ'ın Avrupa Birliğine tam üye olmasını da samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz. Bu düşüncelerle Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine huzurlarınızda ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyor, görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Karadağ halkına, şahsım ve milletim adına selamlarımı iletiyor; yeni yılın ülkelerimiz başta olmak üzere bölgemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum."