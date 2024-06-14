Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu! "Üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır"

Son dakika haberi! Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı. İhbar üzerine ekipler kurtarma çalışması başlattı. Uçağın personeli kurtarıldı. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yumaklı, "Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır" dedi.