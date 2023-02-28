Haberler Güncel Videoları Tarihe kara bir leke: 28 Şubat! Üzerinden 26 yıl geçti ama yaşanılanlar hala hafızalarda!

Tarihe kara bir leke: 28 Şubat! Üzerinden 26 yıl geçti ama yaşanılanlar hala hafızalarda!

Tarihe kara bir leke: 28 Şubat! Üzerinden 26 yıl geçti ama yaşanılanlar hala hafızalarda!
28.02.2023 10:22

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:54
Eski Başbakan Necmettin...
Güncel 00:24
SON DAKİKA I İzmir'de 4.1...
Güncel 03:17
Kuyumcudan aldığı bilezikle...
Güncel 08:50
Depremin simge görüntüsü...
Güncel 00:11
Seyir halinde alev alan ticari...
Güncel 07:56
Hatay'da fabrikada çıkan...
Güncel 02:46
Mehmetçik çadır kentte...
Güncel 06:50
SPOR Süper Lig ekiplerinin...
Güncel 01:37
CHP yandaşı Enver Aysever'den...
Güncel 00:36
"İlişkilerin gelişmesi her iki...
Güncel 00:22
Kahramanmaraş'taki depremde...
Güncel 02:05
Bakan Koca: "Enkazın yoğun...

"Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 26 yıl geçti. Türk siyasi tarihine "Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'deki MGK toplantısı, Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanda tartışmalı bir dönemi başlattı. Kadınların başörtülü olduğu için okullara alınmadığı, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların kamusal alandan silindiği ve 'bin yıl sürecek' denen 28 Şubat darbesini atlattı ancak kara leke hafızalardan silinmedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA