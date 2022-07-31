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Tahıl koridoru ne aşamada? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukraynalı bakanlar ile görüştü

Tahıl koridoru ne aşamada? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukraynalı bakanlar ile görüştü
31.07.2022 11:09

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmelerde; tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinde yürütülen faaliyetler konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakanlar tarafından; Teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içerisinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

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