Suudi Arabistan’dan 3.3 trilyon dolarlık yatırım!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının ilki Cidde'de gerçekleştirildi. Türkiye'de faaliyet gösteren 1400'den fazla Suudi şirketi bulunduğu belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu gerçek Suudi yatırımcıların ülkemizde olan güveninin açık bir göstergesidir. Biz daha fazla Suudi yatırımcıların ve şirketlerin ülkemizin sunduğu fırsatlardan yararlanmalarını önemsiyoruz ve onları Türkiye'ye bekliyoruz. Hedefimiz bu rakamı saygıdeğer devlet başkanlarımızın vizyonu doğrultusunda kısa vadede 10 milyar dolara, uzun vadede ise 30 milyar dolara çıkarmak olacaktır." dedi. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Vizyon 2030 yatırımlarında özel sektörün bulunmasını çok önemsediklerini belirterek "Hem Suudi Arabistan hem de Türkiye özel sektörünün var olmasını çok önemsiyoruz. Burada yatırımların farklılaşmasını ve çeşitlenmesini istiyoruz." dedi. Abdulaziz el-Falih 2030'a kadar 3,3 trilyon dolarlık yatırım planladıklarını açıkladı.