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CHP yandaşı İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nu ve partisini fena bombaladı

CHP yandaşı İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nu ve partisini fena bombaladı
18.07.2023 11:35

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CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazansaydı Zafer Partisi'ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verecekti" açıklamasını değerlendirirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun 17 bakanlığın 10'unu dağıttığını belirten Saymaz, "Cumhurbaşkanlığını kime verdi acaba merak ediyorum. Bu dağıtımdan sonra CHP'lilere bakanlık kaldı mı? Ve bunda dağıtımdan sonra ülkeyi nasıl yönetmeyi planlıyordunuz?" ifadelerini kullandı.

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