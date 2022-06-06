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Suriye sınırında silah sesleri! A Haber canlı yayın ekibine ateş açıldı

Suriye sınırında silah sesleri! A Haber canlı yayın ekibine ateş açıldı
06.06.2022 12:54 - Son Güncelleme: 06.06.2022 13:08

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Başkan Erdoğan’ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası gözler Suriye sınırına döndü. Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin bulunduğu bölgelere yapılacak harekat öncesi sınırda hareketlilik devam ediyor. A Haber ekipleri bölgeden canlı yayınlarını sürdürürken, Tel Rıfat’ta yapılan yayın sırasında A Haber çalışanlarına terör örgütü üyeleri tarafından ateş açıldı.

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Son günlerde Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlarla birlikte Suriye'ye yönelik olası operasyon ve Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik gerçekleşecek operasyonlarla ilgili hazırlıklar artık son noktaya geldi. Suriye noktasında bulunan A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun, Tel Rıfat sınırından son gelişmeleri aktardı.

Atagündüz Kurşun: Fırtına öncesi sessizliğin devam ettiğini söyleyebiliriz. Kilometrelerce uzunluğunda siperler kazılmış durumda. Suriye Milli Ordusu hazırlıklarını tamamladı. Muhtemel bir Tel Rıfat operasyonunda ilk müdahale edilecek noktalardan birisi Şeyh İsa köyü olacak. Terör örgütüne ait binaların karargah olarak kullanıldığı görülüyor. O bölgeden kaçan yaklaşık 6 bin kişi Mare'de yaşamını sürdürüyor. Onlar da evlerine dönebilmek için yapılacak operasyonu dört gözle bekliyor.

CANLI YAYINDA SİLAH SESLERİ
Terör örgütü PKK/YPG üyeleri A Haber ekiplerinin yayını sırasında ateş açtı. Silah sesleri canlı yayında ardı ardına duyulurken, bölgede terör örgütü üyesi keskin nişancıların da bulunduğu öğrenildi.

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