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Bursa Nilüfer'deki Çalı İmam Hatip Ortaokulu'nda tepki çeken görüntü! Gelir elde etmek için düzenlenen etkinlikte dansöz oynattılar

Bursa Nilüfer'deki Çalı İmam Hatip Ortaokulu'nda tepki çeken görüntü! Gelir elde etmek için düzenlenen etkinlikte dansöz oynattılar
06.06.2022 12:26

OTOMATİK OYNAT

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Bursa Nilüfer'deki Çalı İmam Hatip Ortaokulu'ndan bu kadarına da pes dedirten görüntüler geldi. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerde okula gelir elde etmek için sahneye dansöz çıkarıldı.

Güncel Videoları

İmam hatip okulunda dansöz oynatıldığı görüntüler olay oldu. Bursa Nilüfer'deki Çalı İmam Hatip Ortaokulu'nda gelir etmek amacıyla Okul Aile Birliği, okul çayı etkinliği düzenledi.

Söz konusu etkinlikte sahneye çıkan dansöz gündem yarattı.

TEPKİ YAĞDI
Okul aile birliği tarafından hazırlandığı öne sürülen etkinlikten görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Kısa sürede yayılan paylaşımlar tepkileri de peşinde getirdi.

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