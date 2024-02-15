Son dakika haberi! 31 Mart 2024 seçimleri öncesi Küçükçekmece'deki seçim çalışmaları sırasında suikast girişiminden son anda kurtulan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay basın toplantısı düzenledi. Saldırıdan son anda kurtulan Yeniay, "Bu planlı bir terör saldırısıdır." dedi. İmamoğlu'na "olay siyasi değil" açıklamasında tepki gösteren Yeniay, "Akabinde hemen siyasi figür belediye başkanları peş peşe açıklama yaptılar. Siyasi bir olay değildir, bu tamamen adil bir olaydır. Ben de orada şunu sordum. Henüz biz daha olay yerindeyiz, devletin bilmediği, emniyet birimlerinin bilmediği bir noktada faillerle ilgili bir bilgi olmadan siz bu bilgiyi nereden aldınız, kulağınıza kim fısıldadı, ya da ne yapmak istiyorsunuz diye bir dizi soru sordum." ifadelerini kullandı.