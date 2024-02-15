SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 11:03 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 11:14

Suikasttan kurtulan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay: "Bu planlı bir terör saldırısıdır"

Son dakika haberi! 31 Mart 2024 seçimleri öncesi Küçükçekmece'deki seçim çalışmaları sırasında suikast girişiminden son anda kurtulan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay basın toplantısı düzenledi. Saldırıdan son anda kurtulan Yeniay, "Bu planlı bir terör saldırısıdır." dedi. İmamoğlu'na "olay siyasi değil" açıklamasında tepki gösteren Yeniay, "Akabinde hemen siyasi figür belediye başkanları peş peşe açıklama yaptılar. Siyasi bir olay değildir, bu tamamen adil bir olaydır. Ben de orada şunu sordum. Henüz biz daha olay yerindeyiz, devletin bilmediği, emniyet birimlerinin bilmediği bir noktada faillerle ilgili bir bilgi olmadan siz bu bilgiyi nereden aldınız, kulağınıza kim fısıldadı, ya da ne yapmak istiyorsunuz diye bir dizi soru sordum." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Son dakika: CHP'nin DEM'li ortakları Öcalan'a özgürlük yürüyüşünde! Daha önce polis ısıran Salihe Aydeniz şimdi de parmak salladı
15.02.2024Perşembe
Batuhan A İsimli Gemi Marmara Denizinde Kayboldu: Gemiye ait olduğu düşünülen bir can salı bulundu
15.02.2024Perşembe
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sisi ile birlikte Mısır'da İmam Şafi türbesini ziyaret etti
15.02.2024Perşembe
Marmara Denizi'nde batan kargo gemisi için kurtarma çalışmaları devam ediyor
15.02.2024Perşembe
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 14 ilde FETÖ'ye KISKAÇ-6 operasyonu: 42 gözaltı
15.02.2024Perşembe
Bunlar da Var
Marmara Denizi’nde alarm! Gemi battı! 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı 01:51
Marmara'da gemi battı!
15.02.2024Perşembe
Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı! Mürettebatı kurtarma çalışması başlatıldı | Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’tan önemli açıklamalar 11:16
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı!
15.02.2024Perşembe
Yozgat-Kayseri yolunda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var 00:55
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
15.02.2024Perşembe
Marmara Denizi’nde batan kargo gemisi için kurtarma çalışmaları devam ediyor 00:33
Batan kargo gemisi için kurtarma çalışmaları devam ediyor
15.02.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA