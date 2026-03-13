Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan Türk gemilerine ilişkin son bilgileri paylaştı. Uraloğlu, Türk sahipli ilk geminin boğazdan geçtiğini ancak Türk şirketlere ait 14 geminin bekleyişinin sürdüğünü açıkladı. Ayrıntılar haberimizde...

Hürmüz Boğazı'nda Mahsur Kalan Türk Gemileri

ABD-İsrail-İran savaşının bölgede yarattığı gerilim, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sekteye uğrattı. Türk şirketlere ait çok sayıda gemi, boğazda beklemek zorunda kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mahsur kalan gemilere ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

İlk Türk Gemisi Geçişini Tamamladı

Bakan Uraloğlu, Türk sahipli ilk geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini başarıyla tamamladığını açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki gerilime rağmen boğazda kısmi bir normalleşmenin sinyali olarak değerlendirildi.

14 Gemi Hâlâ Bekliyor

Öte yandan Türk şirketlere ait 14 geminin boğazdaki bekleyişinin sürdüğü bildirildi. Uraloğlu, konu hakkındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve gerekli girişimlerin sürdüğünü ifade etti. Türk gemilerinin bir an önce boğazdan geçişini sağlamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.