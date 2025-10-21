Sivas’ta arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Üreğil köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 70 yaşındaki Mustafa Çatak, komşusu Adil S. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Tarlasının ölçümü için kadastro ekiplerini köye çağıran Mustafa Çatak ile komşusu Adil S. arasında arazi sınırı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adil S., yanında bulunan tabancayla Çatak'a ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle ağır yaralanan Mustafa Çatak, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çatak'ın cenazesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan şüpheli Adil S.'nin yakalanması için jandarma geniş çaplı arama başlattı. Bölgede komando timleri de arama çalışmalarına destek veriyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.