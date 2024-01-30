Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye İttifakı sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli, "Demlenmek CHP'ye hiç iyi gelmedi, aciz siyasetleri deşifre oldu. PKK bu ittifakın neresinde söyleyin de bilelim. Varsın onlar teröristleri yanına alsın, fark etmez" dedi. Özel'in Kılıçdaroğlu'nun izlerini silmeye çalıştığını söyleyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun bütün izlerini silmenin neresi adamlık, neresi vefakarlıktır?" diye sordu. Öte yandan CHP yandaşı trollerin Cumhur İttifakı'nda sorun var algısına cevap veren Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok. Cumhur İttifakı'nı anlamak bozguncuların harcı değil" dedi.