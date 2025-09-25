PODCAST CANLI YAYIN

Kamyonet bariyerlere uçtu: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan kamyonet, bariyerlere çıkarak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün 20.00 sıralarında D-100 kara yolun Hacı Halil Mahallesi geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Nurettin G. idaresindeki 34 GVR 251 otomobil ile aynı istikamette giden Bekir B. yönetimindeki 41 BCD 586 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın ardından kamyonet yol kenarındaki bariyerlerin üzerine uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kamyonette bulunan sürücü Bekir B., eşi Gülay B. ve bir çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

