Esenyurt’ta sokakta koşan kişi, otomobili yumruklayarak kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta sokak üzerinde bir şahıs henüz belirlenemeyen bir nedenle içerisinde yolcuların da olduğu araca saldırıp kaçtı. Ne olduğunu anlamayan araçtakiler aşağı inerken, şahsın otomobile zarar verip kaçtığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi 1266 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde koşan bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle içerisinde yolcuların olduğu otomobile saldırdı. Aracı yumruklayan şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kaçmaya başladı. Araçta bulunanlar ne olduğunu anlamaya çalışırken, araca saldıran şahıs bir süre sonra koşarak gözden kayboldu.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaş cep telefonu ile kayıt altına aldı.