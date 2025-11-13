Kocaeli’de ev yangını: 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 17/3 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında sabah 07.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden anne H.A. ve baba T.A., üç çocuğunu da dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 Yaşındaki Ersin Yaşamını Yitirdi

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, 2 yaşındaki Ersin A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen anne, baba ve diğer çocuklar Y. (3) ile E.T. (4) ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının Nedeni Çakmakla Oyun İddiası

Yangının, 4 yaşındaki E.T.'nin evde çakmakla oynaması sonucu çıktığı ileri sürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.