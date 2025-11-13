Kocaeli’de ev yangını: 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde sabah saatlerinde çıkan ev yangınında 2 yaşındaki Ersin A. yaşamını yitirdi. Ailenin diğer fertleri dumandan etkilendi. Yangının, 4 yaşındaki kardeşin çakmakla oynaması sonucu çıktığı öne sürüldü.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 17/3 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında sabah 07.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden anne H.A. ve baba T.A., üç çocuğunu da dışarı çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 Yaşındaki Ersin Yaşamını Yitirdi
Sağlık ekiplerinin incelemesinde, 2 yaşındaki Ersin A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen anne, baba ve diğer çocuklar Y. (3) ile E.T. (4) ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangının Nedeni Çakmakla Oyun İddiası
Yangının, 4 yaşındaki E.T.'nin evde çakmakla oynaması sonucu çıktığı ileri sürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.